Путин ставит отношения с Северной Кореей выше ракетной угрозы - Bloomberg

По словам Владимира Богданова, теперь стало ясно, что они выбрали не самое лучшее время для запуска первого пассажирского судна между Россией и Северной Кореей незадолго до того, как Ким Чен Ын потряс мир, объявив об успешном испытании ракеты, способной поразить территорию США.

Об этом пишет Илья Архипов в статье "Путин ставит отношения с Северной Кореей выше ракетной угрозы", опубликованной на сайте Bloomberg.

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"Мы спешили, думая, что опоздаем. Но нам стоило подождать", - сказал Богданов, который с мая организовал девять рейсов между дальневосточным портом Владивостока и Раджином в особой экономической зоне Северной Кореи. "Тем не менее, обратить услугу вспять" нельзя. Рейсы и без того убыточные, поскольку заполняется в лучшем случае четверть из 193 мест, - сказал он.

По данным российской таможенной службы, экономические связи между Россией и Северной Кореей, которые имеют узкую сухопутную границу, остаются сложными, объем торговли снижается третий год до 77 миллионов дол.США в 2016 году. Хотя объемы небольшие, они становятся причиной напряженности между президентом Владимиром Путиным и его коллегой в США Дональдом Трампом, который оказывает давление на Россию и другие государства, чтобы усилить оппозицию программе разработки ракетно-ядерного оружия коммунистического режима. Россия рассматривает торговые отношения с Кимом как шанс обеспечить свои позиции в дипломатии, и затем попытаться разрядить кризис на Корейском полуострове.

"Мы не можем позволить себе спор с Северной Кореей, потому что это отбросит Россию на несколько шагов назад", - сказал Георгий Толорая, руководитель Центра азиатской стратегии в Академии наук России. "Наши интересы не будут учитываться", если Северная Корея увидит, что Россия на стороне США", - сказал он.

Как и в случае с Ираном, с которым Россия поддерживала отношения, несмотря на давление США и ЕС на Тегеран из-за его ядерных амбиций, Путин не хочет полностью изолировать Северную Корею. Он выступает против более жестких санкций, поскольку считает, что они не повлияют на северокорейское руководство, заявили два высокопоставленных кремлевских чиновника, которые попросили не называть их для обсуждения внутренней политики.

Рабочие-мигранты

США настаивают на том, чтобы Россия прекратила программу по приему 30-50 тысяч северокорейских рабочих-мигрантов. Это поможет "лишить Ким Чен Ына всех его денег", - сказал Толорая. "Это то, чего они требуют от России прямо сейчас, очень активно".

Любая страна, которая принимает северокорейских рабочих, "помогает и подстрекает опасный режим", который является "глобальной угрозой", - заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон после того, как 4 июля Ким объявил об успешном испытании ракет.

"Россия никогда не была сторонником диалога посредством санкций", потому что это "бесполезный подход", - заявил журналистам в апреле представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, эта позиция не изменилась после встречи Путина и Трампа на саммите G20 в этом месяце.

Хотя Трамп и Путин провели "довольно хороший разговор о Северной Корее", они расходятся во взглядах на тактику и темпы борьбы с угрозой, сказал Тиллерсон после переговоров в Гамбурге.

Россия, Китай

Китай – самый близкий союзник Северной Кореи, в прошлом году торговля между странами составила почти 90 процентов всей торговли на сумму 6 млрд. долл. США. Россия и Китай настоятельно призвали быть сдержанными и возобновить диалог в совместном заявлении после испытания ракет. Ким хвастался, что отправит больше "подарков" в США, которые в ответ провели совместные учения с Южной Кореей.

Россия и Китай заблокировали усилия США по расширению санкций против Северной Кореи в проекте резолюции Совета Безопасности ООН, осуждающего испытание ракет. Трамп обвинил Китай в том, что он оказывает слишком малое давление на своего соседа. Официальные лица в Пекине заявили, что они "строго соблюдают" санкции ООН, и что импорт из Северной Кореи упал на 13,2 % до 880 миллионов долларов США в первые шесть месяцев 2017 года, по сравнению с годом ранее.

"Никто не имеет никаких реальных рычагов влияния на Северную Корею, чтобы убедить ее отказаться от ядерного оружия, в том числе и китайцы", - сказал Александр Габуев из Московского Центра Карнеги. По его словам, режим Кима может получать от 30 до 50 миллионов долларов в год от рабочих-мигрантов, работающих в отдаленных российских лесных лагерях или на стройках.

Российский импорт из Северной Кореи упал до $ 421 000 в первом квартале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как экспорт (в основном, продуктов питания и топлива), по данным таможенной службы, вырос более чем в два раза, до 31,4 млн. долларов США. По словам Толорая, никто не знает реального уровня торговли, поскольку многие товары поступают через третьи страны, хотя он может достигать 500 миллионов долларов.

Рабочие-мигранты используют рейс между Владивостоком и Раджином вместе с посетителями из России и Китая, говорит Богданов. По его словам, рейсы могут прекратиться уже через несколько месяцев, но требований США об изоляции Северной Кореи их не отменят.

"Мы не боимся Трампа", - сказал Богданов. "Мы видим единодушие России и Китая в стремлении к миру. И наш плохо окрашенный маленький корабль – тоже путь мира".