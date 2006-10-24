За сатиру на Путина российский журналист заплатит штраф

Главный редактор интернет-издания "Курсив" Владимир РАХМАНЬКОВ должен заплатить штраф в 20 тысяч рублей за публикацию на сайте своей статьи "Путин как фаллический символ России", сообщает радиостанция "Эхо Москвы".

Такой приговор вынес сегодня Ивановский мировой суд. Государственный обвинитель требовал для В.РАХМАНЬКОВА наказания в виде штрафа в 40 тысяч рублей, однако судья принял решение об уменьшении размера штрафа наполовину.

В качестве отягчающих вину обстоятельств суд признал отсутствие у журналиста раскаяния, а в качестве смягчающих – наличие несовершеннолетнего ребёнка и отсутствие судимостей.

В.РАХМАНЬКОВ намерен обжаловать приговор.

Как напоминает Лента.ру, уголовное дело против В.РАХМАНЬКОВА было возбуждено Ивановской областной прокуратурой по статье 319 Уголовного кодекса РФ ("Оскорбление представителя власти") в связи с публикацией, размещенной на сайте "Курсива" 18 мая с. г. В статье обыгрывался один из тезисов послания президента Федеральному собранию – о необходимости увеличения рождаемости в России. Поводом для публикации послужило сообщение пресс-службы Ивановской горадминистрации о размножении в местном зоопарке лошадей Пржевальского, пони, рысей и канюков-курганников. Автор статьи делал вывод, что животные "на призыв президента откликнулись незамедлительно". Суд над В.РАХМАНЬКОВЫМ начался 21 сентября.

После публикации скандальной статьи у В.РАХМАНЬКОВА возникли проблемы с хостингом - сайт "Курсива" был отключен провайдером под предлогом задолженности по оплате. В середине лета сайт вновь стал доступным – "Курсив" сменил провайдера, однако затем уже новый провайдер отказал В.РАХМАНЬКОВУ в хостинге без объяснения причин. В настоящее время сайт "Курсива" недоступен, однако журналист сообщил ивановской газете "Частник", что его интернет-издание вскоре возобновит работу.

Однако, как сообщает ИА REGNUM, В.РАХМАНЬКОВУ отказали в хостинге в третий раз.

По словам журналиста, после публикации на личном сайте В.РАХМАНЬКОВА (rakhmankov.ru) статьи "Яковлева слишком много не курит", в которой была высказана критика в адрес президента и правящих кругов в целом, провайдер закрыл эту страницу. Провайдер объяснил этот шаг тем, что после публикации статьи он был вызван в региональное управление ФСБ, где ему показали заявление, поступившее от одного из сотрудников областного правительства. В нем говорится, что журналистская деятельность В.РАХМАНЬКОВА подрывает устои государства. Провайдеру, по словам В.РАХМАНЬКОВА, посоветовали "не наживать себе лишних неприятностей".

* Текст заметки Владимира Рахманькова, опубликованная в издании "Курсив"