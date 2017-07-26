Сенат США проголосовал за дебаты по отмене Obamacare

Сенат США 25 июля проголосовал за начало дебатов по законопроекту об отмене действующей системы медицинского страхования, так называемой Obamacare, передает Радио Свобода.

В голосовании принял участие сенатор-республиканец Джон Маккейн, который перенес операцию по удалению опухоли в головном мозге. Ранее присутствие политика на заседании ставилась под сомнение.

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Это голосование рассматривается как победа президента США Дональда Трампа, который на протяжении нескольких недель убеждал республиканцев поддержать это.

Между тем несколько представителей Республиканской партии скептически настроены относительно того, как новый план медицинской реформы сможет обеспечить миллионы американцев.

Отмена введенной в 2010 году предыдущей администрацией демократов системы обязательного всеобщего медстрахования с льготами для малоимущих, которую неформально назвали Obamacare, было одним из ведущих предвыборных обещаний Трампа.