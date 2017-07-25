Законопроект о новых санкциях США против РФ еще не готов – сенатор

Председатель комитета Сената Соединенных Штатов Америки по международным отношениям Боб Коркер считает, что несмотря на предыдущие сообщения о двухпартийном соглашении, подготовка законопроекта о новых санкциях в отношении Российской Федерации еще не завершена.

Об этом сообщает Радио Свобода.

«Мы все еще должны немного работать», - сказал Коркер журналистам 24 июля и добавил, что ожидает быстрого устранения некоторых разногласий.

Это заявление Коркера было обнародовано вскоре после того, как Белый дом заявил, что президент Дональд Трамп рассмотрит законопроект, чтобы определить, является ли это «самым лучшим предложением» для американского народа.

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«Он намерен изучить этот законопроект и посмотреть, как выглядит конечный продукт», - заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Замечания Белого дома и Коркера противоречат предыдущим заявлениям администрации Трампа и членов Конгресса о статусе законопроекта, касающегося санкций.

22 июля конгрессмены республиканцы и демократы в Вашингтоне заявили, что достигли согласия относительно законодательства, которое предусматривает новые санкции против Москвы и ограничивает возможности президента США самостоятельно сокращать или усиливать такие санкции. Спустя день после этого Белый дом отмечал, что готов принять законодательные изменения, против которых администрация Трампа сначала возражала.