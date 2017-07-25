Трамп намерен изучить законопроект о санкциях против России - Белый дом

Президент США Дональд Трамп изучит законопроект о новых санкциях против России, чтобы проверить, соответствует ли он интересам американского народа.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает Reuters.

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"Он изучит этот законопроект и посмотрит, какова в итоге получилась финальная версия", - сказала Сандерс.

Ранее Сандерс заявила, что президент США Дональд Трамп поддержит законопроект относительно введения новых санкций против России.

Как сообщал УНИАН, конгрессмены США от обеих партий согласовали текст законопроекта об ужесточении санкций против России, Ирана и Северной Кореи, голосование должно состояться 25 июля.