Трамп поддерживает введение новых санкций против России

Президент США Дональд Трамп поддержит законопроект относительно введения новых санкций против России.

Об этом в воскресенье заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в программе «This Week» с Джорджем Стефанопулосом, передает ABC News.

«Администрация поддерживает существующую жесткую позицию в отношении России, в частности, введение этих санкций», - заявила Сандерс.

«Первоначальный текст законопроекта был плохо прописан, но мы смогли поработать с Палатой представителей и Сенатом и администрация довольна возможностью это делать и внести те изменения, которые были необходимы, и мы поддерживаем нынешний законопроект», – добавила Сандерс.

Читайте также"Могут иметь "непредвиденные последствия": Еврокомиссия призвала США координировать новые санкции против России

При этом, не уточняется, какие именно изменения в законопроект были внесены администрацией Трампа. 15 июня Сенат США утвердил новые санкции против России, соединив их с санкциями против Ирана в одном законодательном акте. Законопроект содержал положение о том, что президент не сможет отменить или смягчить санкции против Москвы и Тегерана без одобрения Конгресса. Это тогда вызвало недовольство со стороны Белого дома и нежелание поддерживать проголосованный в Сенате документ, после чего начались дискуссии по корректировке текста законопроекта.

Чтобы новые санкции вступили в силу, их должны поддержать в Палате представителей, а также законопроект должен подписать президент США.

Как сообщал УНИАН, конгрессмены США от обеих партий согласовали текст законопроекта об ужесточении санкций против России, Ирана и Северной Кореи, голосование должно состояться 25 июля.