Россия рассекретит архивы об ОУН-УПА и Голодоморе

Россия продолжит обнародование архивных материалов о деятельности ОУН-УПА и вопросе голода в СССР.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Москвесообщил официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Андрей НЕСТЕРЕНКО.

Он заявил, что в Украине продолжается кампания по необъективному освещению вопросов совместной истории двух стран.

По словам А.НЕСТЕРЕНКО, в Украине поощряются спекуляции недобросовестных исследователей массового голода в СССР и деятельности воинов ОУН-УПА.

Он заявил, что население обеих стран хочет знать правду об этих событиях.

«В России будет продолжена публикация архивных материалов по указанным темам», - сказал он, добавив, что на сайте Федерального архивного агентства РФ размещены материалы о голоде в СССР 1930-1934 годов, в том числе на английском языке, которые опровергают информацию, о том, что голод имел антиукраинскую направленность.

Кроме этого, в ближайшее время на сайте МИД РФ будет размещен очередной, третий блок, архивных материалов «о преступлениях», совершавшихся воинами ОУН-УПА.