Зять Трампа отрицает "сговор" с Россией

Старший советник Белого дома и зять президента США Джаред Кушнер в подготовленной для выступления в сенате речи заявил, что четыре раза контактировал с представителями России во время президентской кампании и после победы Дональда Трампа, передает Bloomberg.

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«У меня не было никакого сговора, и не знал кого-либо в кампании, кто состоял бы в сговоре с каким-либо иностранным правительством», — подчеркнул он.

Он также заявил, что не полагался на какие-либо российские средства с целью финансирования собственного бизнеса в частном секторе.

Ранее сообщалось, что Кушнер предстанет перед сенатом США по делу о «вмешательстве России».