В Пентагоне допустили возможность войны с КНДР

Председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд заявил, что американцы должны быть готовы к возможности военной конфронтации с Северной Кореей.

Об этом он заявил на форуме по безопасности в Аспене в субботу, пишет Украинская правда со ссылкой на Politico.

Подчеркивая важность продолжение экономического и дипломатического давления, направленного на то, чтобы убедить Пхеньян отказаться от своей программы ядерного оружия, Данфорд опроверг распространенное мнение, что военный вариант не должен рассматриваться.

"Много людей называли военный вариант "немыслимым". Я бы немного изменил это мнение и сказал, что это будет ужасно, и это будут потери жизней, которых мы еще не видели в своей жизни. Я имею в виду, что любой, кто жил со времен Второй мировой войны, никогда не видел таких потерь, которые могут произойти, если произойдет конфликт на Корейском полуострове", - сказал он.

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"Но, как я сказал своим коллегам, как друзьям, так и врагам, - не является немыслимым военный вариант для реагирования на ядерные возможности Северной Кореи. Немыслимо для меня допустить возможность того, чтобы ядерное оружие приземлилось в Денвере, Колорадо. Поэтому моя работа будет заключаться в разработке военных вариантов, чтобы этого не произошло", - добавил Дарфорд.

Данфорд начал возглавлять Объединенный комитет начальников штабов в октябре 2015 года за тогдашнего президента Барака Обамы.