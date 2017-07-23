Штайнмайер выступил с резкой критикой в адрес Эрдогана

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) резко раскритиковал политику турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в отношении критиков его режима, как сообщает DW.

По мнению Штайнмайера, Эрдоган не только пытается "перекроить страну под себя". В Турции участились преследования, заключения и принуждение к молчанке "остатков критики и оппозиции", констатировал президент Германии в интервью второму каналу немецкого телевидения ZDF. Интервью покажут в эфире в воскресенье, 23 июля. 22 июля телеканал обнародовал выдержки из разговора.

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По словам Штайнмайера, из-за преследования в Турции он считает переориентацию курса Берлина в отношении Анкары правильным шагом. С тем, что происходит в Турции, "мы не можем смириться" - это "вопрос самоуважения" для Германии, считает президент страны.

Штайнмайер также одобрительно отозвался об открытом письме от имени германского правительства к туркам в Германии, который опубликовал глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel). В этом письме министр объяснил, почему Берлин изменил политику в отношении Анкары.

Немецко-турецкие отношения резко испортились после того, как в Турции арестовали немецкого правозащитника и еще пятерых активистов.