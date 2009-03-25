Сухопутные войска России заменят офицеров на сержантов

В ходе реформирования Вооруженных сил РФ общая численность сухопутных войск сокращаться не будет. Как сообщил в интервью изданию "Газета" главнокомандующий войсками генерал армии Владимир Болдырев, Минобороны планирует сократить только кадрированные части, составляющие примерно треть личного состава СВ. Места уволенных офицеров в будущем займут сержанты, которые, по словам собеседника издания, уже проходят соответствующую подготовку.

Общее количество сержантов, которые придут служить в сухопутные войска России, генерал не назвал, сославшись на государственную тайну. Однако, по его словам, подготовка этих специалистов началась в феврале в специальных учебных заведениях Минобороны. Ранее, как напоминает газета, замминистра обороны Николай Панков заявил, что ежегодно для всех родов и видов войск требуется 15 тысяч сержантов. Общая численность сержантского корпуса российской армии в перспективе будет составлять около 250 тысяч человек.

По данным издания, подготовка профессиональных сержантов в России началась с 1 февраля в шести военных вузах. Типовая программа таких курсов составляет около 10 месяцев и позволяет получить среднее профессиональное образование. Помимо лекций, которые будущим сержантам читают профессора военных вузов, в программе предусмотрены занятия на полигонах воинских частей. С 1 сентября 2009 такие курсы откроются еще в 42 учебных заведениях.

В настоящее время численность сухопутных войск российской армии составляет примерно 360 тысяч человек или около 30 процентов от личного состава Вооруженных сил. В перспективе, когда численность армии сократится с 1,2 миллиона до 1 миллиона человек, это соотношение изменится до 36 процентов.

В России, как подчеркивает издание, сухопутные части традиционно составляли основную массу Вооруженных сил, в отличие от таких морских держав как США и Великобритания.

Лента.ру