В столице Панамы сгорел автобус с пассажирами

В центре панамской столицы сгорел пассажирский автобус. 18 человек погибли, 25 получили сильные ожоги, сообщает телекомпания НТВ .

Пожарные долго не могли потушить пламя. По словам полицейских, кинологи не нашли следов взрывчатки. Специалисты считают, что огонь вспыхнул из-за утечки бензина или других технических неполадок.

По рассказам свидетелей, из мотора транспортного средства сначала повалил густой дым, затем произошло возгорание. На месте происшествия работают следователи.