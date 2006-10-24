В столице Панамы сгорел автобус с пассажирами
09:01, 24 октября 2006Мир
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18 человек погибли
В центре панамской столицы сгорел пассажирский автобус. 18 человек погибли, 25 получили сильные ожоги, сообщает телекомпания НТВ .
Пожарные долго не могли потушить пламя. По словам полицейских, кинологи не нашли следов взрывчатки. Специалисты считают, что огонь вспыхнул из-за утечки бензина или других технических неполадок.
По рассказам свидетелей, из мотора транспортного средства сначала повалил густой дым, затем произошло возгорание. На месте происшествия работают следователи.
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