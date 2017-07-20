В Нью-Йорке одномоторный самолет совершил экстренную посадку на автомагистраль

09:22, 20 июля 2017
Мир
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 Во время полета пилот зафиксировал неисправность и принял решение об экстренной посадке.

abc7ny.com

Одномоторный самолет Cessna 206 совершил экстренную посадку на автомагистраль в США, штат Нью-Йорк, передает ABC News.

Отмечается, что самолет направлялся в штат Нью-Джерси. Во время полета пилот зафиксировал неисправность и принял решение об экстренной посадке.

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На борту судна находился один человек, в результате инцидента никто не пострадал.

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Теги: #экстренная посадка