В Нью-Йорке одномоторный самолет совершил экстренную посадку на автомагистраль
09:22, 20 июля 2017Мир
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Во время полета пилот зафиксировал неисправность и принял решение об экстренной посадке.
в результате инцидента никто не пострадал. / abc7ny.com
Одномоторный самолет Cessna 206 совершил экстренную посадку на автомагистраль в США, штат Нью-Йорк, передает ABC News.
Отмечается, что самолет направлялся в штат Нью-Джерси. Во время полета пилот зафиксировал неисправность и принял решение об экстренной посадке.
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На борту судна находился один человек, в результате инцидента никто не пострадал.
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