В Нью-Йорке одномоторный самолет совершил экстренную посадку на автомагистраль

Одномоторный самолет Cessna 206 совершил экстренную посадку на автомагистраль в США, штат Нью-Йорк, передает ABC News.

Отмечается, что самолет направлялся в штат Нью-Джерси. Во время полета пилот зафиксировал неисправность и принял решение об экстренной посадке.

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На борту судна находился один человек, в результате инцидента никто не пострадал.