Самолет китайских авиалиний экстренно приземлился в Сиднее из-за дыры в двигателе (фото)

09:42, 12 июня 2017
Мир
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О пострадавших или раненых вследствие инцидента не сообщается.

Повреждения двигателя самолета / @flightorg

В аэропорту Сиднея совершил экстренную посадку самолет China Eastern Airlines - в его левом двигателе обнаружили большую дыру. Как сообщает Русская служба ВВС, Airbus 330 направлялся из Сиднея в Шанхай.

Читайте такжеКрушение самолета в Андаманском море: спасатели обнаружили 31 телоПилот заявил о неполадке в двигателе через час после взлета. Пассажиры рассказали, что вскоре после взлета услышали громкий звук в левом двигателе, а потом почувствовали запах гари в салоне.

"Я был очень напуган. Наша группа была в ужасе", - рассказал один из пассажиров австралийскому телеканалу Seven News.

В соцсетях появились фото самолета с большой дырой в корпусе двигателя.

Самолет благополучно приземлился, о ранениях пассажиров или экипажа не сообщается.

Авиационный эксперт Грег Уолдрон из FlightGlobal рассказал изданию, что следствие выяснит, был ли причиной инцидента посторонний объект.

Также следователи проверят связь с аналогичными инцидентами. В мае авиационные сайты The Aviation Herald и Aero.de публиковали фото двигателя пассажирского самолета с похожей дырой в корпусе двигателя. Тогда это также был А330, но принадлежавший египетским авиалиниям.

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Теги: #экстренная посадка#дыра в двигателе