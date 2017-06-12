Самолет китайских авиалиний экстренно приземлился в Сиднее из-за дыры в двигателе (фото)

В аэропорту Сиднея совершил экстренную посадку самолет China Eastern Airlines - в его левом двигателе обнаружили большую дыру. Как сообщает Русская служба ВВС, Airbus 330 направлялся из Сиднея в Шанхай.

Читайте такжеКрушение самолета в Андаманском море: спасатели обнаружили 31 телоПилот заявил о неполадке в двигателе через час после взлета. Пассажиры рассказали, что вскоре после взлета услышали громкий звук в левом двигателе, а потом почувствовали запах гари в салоне.

"Я был очень напуган. Наша группа была в ужасе", - рассказал один из пассажиров австралийскому телеканалу Seven News.

В соцсетях появились фото самолета с большой дырой в корпусе двигателя.

Tonight's China Eastern A330 Sydney (SYD) to Shanghai (PVG). Flight MU736. Soon after TKOF RW 34L. A330-200 with 2 x RR Trent 772B-60. pic.twitter.com/PWpSpuTy23 — Flight (@flightorg) June 11, 2017

Самолет благополучно приземлился, о ранениях пассажиров или экипажа не сообщается.

Авиационный эксперт Грег Уолдрон из FlightGlobal рассказал изданию, что следствие выяснит, был ли причиной инцидента посторонний объект.

Daylight pics of China Eastern's failure at #Sydney last night (Flight MU736). 9 year old A330-200, 2 x RR Trent 772B-60. Pics: Dave Knight. pic.twitter.com/M84tdIk34w — Flight (@flightorg) June 12, 2017

Также следователи проверят связь с аналогичными инцидентами. В мае авиационные сайты The Aviation Herald и Aero.de публиковали фото двигателя пассажирского самолета с похожей дырой в корпусе двигателя. Тогда это также был А330, но принадлежавший египетским авиалиниям.