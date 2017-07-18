Американские военные первыми в мире испытали лазерное оружие (видео)

Военно-морской флот США первым в мире испытал боевой лазер. Американские ВМС начали использовать корабли, оснащенные лазерным оружием. Одно из таких судов дежурит в Персидском заливе.

Фотоны, которыми выстреливает лазер, движутся со скоростью света, что в 50 тысяч раз быстрее межконтинентальных баллистических ракет. Фотоны нагревают объект до нескольких тысяч градусов, в результате чего он разрушается. Луч пушки невозможно разглядеть без специальных приборов, он находится за пределами оптического диапазона.

Военные продемонстрировали работу лазера, сбив им учебный беспилотник. Основной целью для лазерной пушки как раз и будут дроны. Американские военные собираются применять их против возможных атак иранских, северокорейских, китайских и российских беспилотников, а также против малых катеров.

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По словам американских военных, «лазер точнее пули». Лазерная пушка питается от электрогенератора, ее оснащение стоит около $40 миллионов. В то же время американские ВМС разрабатывают лазерное оружие второго поколения, которое сможет сбивать ракеты.