Система ПРО США сбила баллистическую ракету (фото, видео)

ВС США провели испытания системы противоракетной обороны THAAD против баллистических ракет средней дальности. Таким образом, они проверили возможности системы ПРО по перехвату подобной цели, передает Reuters.

Читайте такжеПентагон подтвердил намерения разместить ПРО в Польше

В ходе испытаний была уничтожена мишень в виде баллистической ракеты средней дальности. "Успешная демонстрация THAAD против такой ракетной угрозы укрепляет обороноспособность страны против ракетных угроз Северной Кореи и других стран", - говорится в заявлении Агентства США по противоракетной обороне.

Ракета-мишень была разработана в качестве аналога испытанных в КНДР, радиус поражения которых оценивается от 3 тыс. до 5,5 тыс. км.

Как сообщал УНИАН, в Южной Корее возобновят развертывание американской системы ПРО.