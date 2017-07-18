В Белом доме рассказали, о чем говорил сын Трампа с российским адвокатом

Представитель Белого дома Шон Спайсер рассказал, что сын президента США Дональд Трамп-младший и российский адвокат Наталья Весельницкая в ходе встречи обсуждали только запрет на усыновление детей из России и «закона Магнитского». Об этом говорится в сообщении Белого дома.

Спайсер добавил, что не хочет вникать в детали встречи.

«Насколько нам известно, нет ничего, что доказывало бы, что на этой встрече обсуждалось что-то кроме усыновления и «закона Магнитского», - подчеркнул он.

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Ранее The New York Times сообщила, что Дональд Трамп-младший встретился с российским адвокатом, который имеет связи с Кремлем. На встрече также присутствовали зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и Пол Манафорт, в то время возглавлял президентскую кампанию кандидата-республиканца.

Позже сын президента США заявил, что согласился встретиться с российским адвокатом Весельницкой, потому что она обещала передать компромат на Хиллари Клинтон, однако, по его словам, никакой важной информации она не предоставила и перевела разговор на вопрос усыновления российских детей и "акта Магнитского".

Трам-младший также опубликовал переписку о встрече с Весельницкой. Наталья Весельницкая известна тем, что выступает против закона Магнитского. Она замужем за бывшим заместителем министра транспорта Московской области, а ее клиентами являются государственные предприятия и сын старшего чиновника РФ, чья компания находилась под следствием в США.