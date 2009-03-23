Крушение самолета в США: большинство погибших - дети

При крушении самолета в американском штате Монтана в воскресенье погибли 17 человек, в том числе дети.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Федеральное управление авиации.

Самолет разбился при посадке, не долетев до посадочной полосы чуть более 150 метров. Обломки самолета частично упали на расположенное рядом кладбище.

По данным телекомпании CNN, большинство погибших при катастрофе дети.

Из находящихся на земле никто не погиб, отметил представитель управления авиации.