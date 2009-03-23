Первым российским политиком, принятым Обамой, стал Горбачёв

08:46, 23 марта 2009
Мир
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Встреча с Медведевым - 1 апреля

Президент Соединённых Штатов Барак Обама и вице-президент США Джозеф Байден встретились в Белом доме с Михаилом Горбачёвым. Их беседа состоялась в пятницу и продолжалась более часа. Об этом сообщил помощник президента «Горбачёв-фонда», сопровождавший его в поездке.

Бывший президент СССР Михаил Горбачёв стал первым российским политиком, принятым новым главой государства США в Вашингтоне.

Речь шла о ситуации в мире и двусторонних отношениях в канун назначенной на 1 апреля в Лондоне встречи Барака Обамы с президентом России Дмитрием Медведевым. Президент США также интересовался внутриполитическим положением в России.

Радио Свобода

 

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