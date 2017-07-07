Трамп начал встречу с Путиным с вопроса о вмешательстве РФ в выборы в США – Тиллерсон

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным затронул тему российского вмешательства в выборы в США, которые произошли в 2016 году, но российский лидер отрицает возможность вмешательства со стороны РФ.

Об этом заявил секретарь Государственного департамента США Рекс Тиллерсон, сообщает The New York Times.

"Трамп начал с того, что выразил обеспокоенность американского народа в отношении российского вмешательства в выборы в 2016 году", - заявил Тиллерсон после встречи лидеров стран.

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"Он давил на него более одного раза", - добавил Тиллерсон.

Как известно, Трамп недавно предположил, что Россия вероятно имела определенную роль в попытке повлиять на выборы в его пользу, но также оставил открытой возможность, что другие страны могли прибегнуть к таким же действиям.

Как отметил госсекретарь США, Путин на встрече с Трампом отверг "такое вмешательство". Тиллерсон сказал, что должностные лица Соединенных Штатов продолжат обсуждать "рамки" по нахождению договоренности с Путиным, чтобы в будущем не допускать таких случаев.

Тиллерсон был менее оптимистичным о перспективах того, что Россия когда-нибудь признает свое вмешательство в американские выборы.

"Это может просто стать непреодолимым расхождением в данный момент", - заявил Тиллерсон.