США в ООН заявили о готовности применить силу против КНДР в случае необходимости

Соединенные Штаты Америки предупредили в среду, что они готовы применить силу, если потребуется остановить ядерную ракетную программу Северной Кореи, но отметили, что считают лучшим вариантом глобальные дипломатические действия против Пхеньяна за испытания баллистической ракеты, которая может поразить Аляску.

Как передает Reuters, посол США в ООН Никки Хейли заявила на заседании Совета безопасности, что действия Северной Кореи "быстро закрывают возможность дипломатического урегулирования", и Соединенные Штаты готовы защищать себя и своих союзников.

"Одна из наших возможностей заключается в нашей значительной военной силе, и мы будем ее использовать, если она нам понадобится, но мы предпочитаем не идти в этом направлении", - сказала Хейли. Она призвала Китай, единственного главного союзника Северной Кореи, делать больше для сдерживания Пхеньяна.

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Хейли заявила, что США будут предлагать новые санкции против Северной Кореи в ближайшие дни и предупредила, что Вашингтон готов прекратить торговлю со странами, которые ведут дела с Северной Кореей, вопреки резолюциям ООН.

"Большая часть бремени, связанного с санкциями США, лежит на Китае", - сказала Хейли. – Мы будем работать с Китаем, мы будем работать с любой страной, которая верит в мир. Но мы не будем повторять неадекватные подходы прошлого, которые привели нас в этот темный день".

Дипломаты говорят, что Пекин не полностью придерживается существующих международных санкций в отношении своего соседа и противостоит жестким мерам против КНДР, таким как нефтяное эмбарго, запрет на работу северокорейской авиакомпании и рабочих из Северной Кореи, а также меры против китайских банков и других фирм, ведущих бизнес с Пхеньяном.