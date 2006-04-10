Россия готовит райские условия репатриантам из СНГ
Выступление председателя Совета Федерации в Узбекистане
Председатель Совета Федерации Сергей МИРОНОВ предлагает создать условия для возвращения соотечественников из стран СНГ в Россию.
Как передает РИА «Новости», об этом С.МИРОНОВ заявил, выступая в Русском культурном центре Узбекистана.
"Мы готовим предложение для тех, кто хочет вернуться в Россию. Мы должны создать для них эти условия, в том числе, не только условия, но и предоставить жилье", - сказал С.МИРОНОВ.
"Я хочу, чтобы эта работа началась, и эта работа во многом решит существующую в России демографическую проблему", - добавил он.
По его словам, в российский закон о получении гражданства будут внесены необходимые для этого изменения.
"Если человек хочет стать гражданином России и у него есть психологические и идеологические основания для этого, то будут приниматься меры", - сказал С.МИРОНОВ.