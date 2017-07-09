В Италии задержали чеченца, который вербовал смертников для ИГ

05:06, 09 июля 2017
Мир
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Он является членом террористической группировки "Кавказский эмират".

Он причастен к террористической атаке в Грозном три года назад / фото УНИАН

Итальянская полиция задержала 38-летнего чеченца Эли Бомбаталиева, который вербовал смертников для нападений внутри страны и за ее пределами, как сообщает ТСН.

Он является членом террористической группировки "Кавказский эмират". Причастен к террористической атаке в Грозном три года назад. Сбежал в Сирию воевать на стороне террористического "Исламского государства". 

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В 2015-м Бомбаталиев перебрался на юг Италии, в провинцию Фоджа. В местном исламском центре служил имамом и вербовал боевиков-смертников. Итальянская полиция уже обнаружила трех его последователей – 49-летнюю россиянку и двух братьев-албанцев – и выставила их из страны.

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Теги: #Италия#задержание