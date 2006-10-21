Путин отклонил предложение об энергетическом партнерстве с ЕС

Президент России Владимир ПУТИН отверг предложение ЕС включить вопрос энергетического сотрудничества в следующее соглашение о партнерстве между Россией и Европейским Союзом.

Как сообщает “Немецкая волна”, об этом российский Президент сообщил в финском городке Лахти, где завершился неформальный саммит ЕС.

Руководство Евросоюза хотело внести вопрос энергетики в соглашение о партнерстве между Россией и ЕС, поскольку Москва медлит с ратификацией Европейской энергетической хартии. В Брюсселе же хотели получить гарантии того, что Россия будет играть на энергетическом рынке по определенным правилам.

По словам Президента Еврокомиссии Жозе Мануєля БАРРОЗУ, Евросоюз и Россия хотели бы достигнуть взаимного доверия. “ЕС хочет, чтобы Россия была предсказуемым и надежным поставщиком энергии”, - отметил Ж.БАРРОЗУ. Для этого, по его словам, необходимо придерживаться прозрачности в отношениях, признавать верховенство права и применять принцип отсутствия дискриминации. Кроме этого, обеспечить открытие рынков и их доступность.

В.ПУТИН - не против подобных принципов, но считает, что их нужно вынести в отдельный документ. Что же касается Европейской энергетической хартии, определенные пункты в ней нужно еще доработать, считает российский Президент. В.ПУТИН посоветовал государствам Евросоюза не бояться энергозависимости от Москвы, поскольку, по его словам, не ЕС зависит от России, а наоборот. Ведь крупнейшим потребителем российских энергоносителей являются именно государства – члены этой организации.