Разбитые витрины, сотни раненных полицейских и задержанных демонстрантов: как выглядит Гамбург после акций протеста (фото)

В Гамбурге в ходе протестов и беспорядков ранения получили по меньшей мере 213 полицейских. Кроме того, были задержаны 203 протестующих. Об этом сообщает агентство dpa со ссылкой на соответствующие данные полиции Гамбурга.

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Полицейские утверждают, что число раненых офицеров может вырасти в течение дня, учитывая то, что многие из них обращаются за медицинской помощью не сразу.

При этом достоверных данных о количестве пострадавших среди демонстрантов пока нет.

Как сообщал УНИАН ранее,в ходе столкновений с протестующими в Гамбурге 74 полицейских получили различные ранения. Трое из правоохранителей доставлены в больницу. В частности, один полицейский получил повреждения глаза в результате взрыва петарды вблизи. Данные о количестве пострадавших демонстрантов пока нет.

Ранее в Гамбурге, в преддверии саммита G20, группа демонстрантов, одетых в черное, начали бросать бутылки и другие предметы в полицию. В связи с этим правоохранители ФРГ применили перцовый спрей и водометы против протестующих.