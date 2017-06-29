Экс-президент Приднестровья сбежал из непризнанной республики - СМИ

Парламент Приднестровья 28 июня снял неприкосновенность с экс-президента непризнанной республики Евгения Шевчука. После этого он сбежал на территорию, подконтрольную молдавскому правительству. Шевчука подозревают в хищениях, коррупции, злоупотреблении властью.

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По данным "Коммерсанта", в ночь на 28 июня "экс-президент" покинул Приднестровье. Как утверждает приднестровский "депутат" Андрей Сафонов, бывший глава непризнанной республики на лодке переплыл Днестр и сейчас находится в Кишиневе.

Шевчук на своей странице в Facebook заявил, что якобы спасался от киллеров.

"Позавчера, следуя из Тирасполя в сторону Рыбницы на авто, обратил внимание на то, что меня сопровождают черные джипы, которые при совершении мной каких-либо маневров, не стесняясь притормаживают и ожидают. Как мне удалось выяснить по «горячим каналам», данные автомобили, по полученной мной информации, принадлежат сотрудникам службы безопасности фирмы "Шериф". Кроме того мне сообщили, что меня «заказал» Виктор Гушан, а так же, что по его "заказу" подготовлена провокация с целью моего "устранения", - написал он.

Шевчук представил и свою версию маршрута побега: "В Дубоссарском районе (а не в Рыбницком, якобы в Белочах и на "подводной лодке", как утверждают некоторые) я пересел в такси и выехал в сторону Молдовы, чтобы, освободившись от "опеки" службы безопасности коммерческой структуры, проверить поступившую информацию", - сказано в его сообщении.

По информации "Ъ", решение лишить неприкосновенности Евгения Шевчука, занимавшего пост президента Приднестровья с декабря 2011 года по декабрь 2016-го, приднестровский "Верховный совет" принял по представлению прокурора непризнанной республики Анатолия Гурецкого. Он сообщил, что Евгений Шевчук является фигурантом пяти уголовных дел, но "провести по ним расследование представляется невозможным" — бывшие первые лица республики обладают неприкосновенностью.

В беседе с "Ъ" Анатолий Гурецкий пояснил, в чем именно подозревается Евгений Шевчук. По его словам, речь идет о хищении средств в особо крупных размерах (более 82 млн приднестровских рублей, или порядка $7,5 млн по тогдашнему курсу) из приднестровского стабфонда, созданного во время правления господина Шевчука.

Второй эпизод связан с деятельностью крупнейшего в Приднестровье производителя зернового спирта — госпредприятия "Биохим". Еще Евгения Шевчука считают одним из организаторов схемы контрабандного ввоза в непризнанную республику элитного алкоголя, а также подозревают в незаконном урезании на 30% пенсий и зарплат бюджетникам. Пятое уголовное дело касается незаконной с точки зрения прокуратуры амнистии двух заключенных.

Гурецкий заверил журналистов: у следствия есть доказательства того, что в обмен на помилование и денежное вознаграждение осужденных убедили записать на видео ложные свидетельства "против некоторых граждан".

"Уголовное преследование бывшего первого лица — прецедент для Приднестровья. К тому же, по информации издания, Москва доводила до нового руководства непризнанной республики нежелательность сведения счетов после смены власти", - подчеркивают авторы материала.

Как отмечает "Медуза", в феврале 2017 года его соратника — бывшего главу "таможенного комитета" Юрия Гервазюка, также скрывавшегося на правом берегу, неустановленные люди в форме молдавских полицейских нашли и вывезли обратно в Приднестровье.