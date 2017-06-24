Экс-президент Европарламента поставил Трампа в один ряд с Путиным и Эрдоганом

Европейский Союз должен стать сильнее в ответ на ослабление демократии в Соединенных Штатах, России и Турции, заявил лидер немецких центристских социал-демократов в сообщениях, опубликованных в субботу.

Как сообщает Reuters, Мартин Шульц, который также является бывшим президентом Европейского парламента, заявил, что президент США Дональд Трамп, президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ведут себя как "автократические правители".

"Теперь важно омолодить Европу и сделать ее сильнее не только с помощью слов, но и через конкретную политику", - сказал Шульц.

Канцлер Ангела Меркель проводит 7-8 июля в Гамбурге саммит лидеров стран-участниц Большой двадцатки, где пообещала Трампу переосмыслить торговые соглашения и сделать их лучшими для Соединенных Штатов, что, как ожидается, станет одной из наиболее противоречивых тем в повестке дня.

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Шульц в прошлом месяце обвинил Трампа в уничтожении западных ценностей и подрыве международного сотрудничества, напоминает агентство.

"Некоторые из стран Большой двадцатки ведут себя как автократические правители: президент Турции Эрдоган, президент России Путин, а также президент США Трамп", - сказал Шульц.

Социал-демократическая партия (СДП) Шульца, за три месяца до парламентских выборов в Германии 24 сентября, на 14 процентных пунктов отстает от христианских демократов Меркель (ХДС) и их сестринской партии в Баварии Христианского Союза.

Трамп хочет, чтобы Германия и другие европейские союзники увеличили взносы на оборону военного альянса НАТО. Он также критиковал большой торговый профицит Германии с США.

На этой неделе Меркель заявила, что открытые рынки и свободная торговля будут в центре внимания во время председательства Германии в Большой двадцатке.