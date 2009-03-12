Парализованный британец требует взять его на работу в разведку

Парализованный британец Саяд Сулейман подал в суд на разведку MI5 за отказ в приеме на работу. Не способный пошевелить ни руками, ни ногами Сулейман уверен, что разведчики обязаны были принять его в свой штат и назвал отказ в трудоустройстве случаем невиданной дискриминации, сообщает Лента.ру со ссылкой на The Telegraph.

Сулейман заявил, что рекрутинговое агентство TMP должно было выбрать именно его резюме в числе других 1092 заявок на работу в MI5. Инвалид не уточнил должности, на которую он претендовал, добавив лишь, что в круг его обязанностей должно было входить "наблюдение за людьми или объектами".

Заниматься слежкой, считает инвалид, он смог бы на такси или путешествуя с помощью общественного транспорта. Сулейман добавил, что отказ в трудоустройстве демонстрирует дискриминацию по отношению к инвалидам, а также связан с его расовой и религиозной принадлежностью и членством в трудовом профсоюзе. В качестве компенсации за моральные страдания инвалид хочет отсудить у MI5 363 тысячи фунтов (чуть больше полумиллиона долларов). Сулейман добавил, что мечтает защищать Великобританию от экстремистов.

В описании должности, на которую претендовал Сулейман, указывалось, что кандидатам придется пройти проверку физической выносливости. В MI5 обвинения инвалида отвергли и заявили, что отказ не был связан ни с национальностью Сулеймана, ни с тем, что он состоит в каком бы то ни было профсоюзе.