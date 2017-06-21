На пляж во Франции волны вынесли полторы тонны кокаина
Наркотики смыло в воду после того, как наркоторговцы, которые шли вдоль берега на двух резиновых лодках, перевернулись.
Во Франции на пляж коммуны Мимизан вынесло свыше полторы тонны кокаина, сообщает Le Parisien.
Сообщается, что груз смыло в воду после того, как наркоторговцы, которые шли вдоль берега на двух резиновых лодках потерпели крушение. Полицейские, которые прибыли спасать людей, и обнаружили позже на побережье множество свертков с кокаином.
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Сейчас правоохранители задержали 11 человек, которых подозревают в причастности к перевозке запрещенных веществ. Среди них семь граждан Греции. В ходе обысков в одном из домов в городке Эскурс полиция обнаружила шесть пакетов и чемодан с белым порошком общим весом 250 килограммов. Владельцы наркотиков — четыре выходца из Греции — задержаны.