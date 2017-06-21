На пляж во Франции волны вынесли полторы тонны кокаина

Во Франции на пляж коммуны Мимизан вынесло свыше полторы тонны кокаина, сообщает Le Parisien.

Сообщается, что груз смыло в воду после того, как наркоторговцы, которые шли вдоль берега на двух резиновых лодках потерпели крушение. Полицейские, которые прибыли спасать людей, и обнаружили позже на побережье множество свертков с кокаином.

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Сейчас правоохранители задержали 11 человек, которых подозревают в причастности к перевозке запрещенных веществ. Среди них семь граждан Греции. В ходе обысков в одном из домов в городке Эскурс полиция обнаружила шесть пакетов и чемодан с белым порошком общим весом 250 килограммов. Владельцы наркотиков — четыре выходца из Греции — задержаны.