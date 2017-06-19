В Португалии 12 человек спаслись от пожаров в цистерне с водой

Во время лесных пожаров в центре Португалии 12 человек смогли спастись, укрывшись в цистерне с водой. Об этом сообщает телеканал «Би-би-си».

Сообщается, что жители, среди которых была 95-летняя женщина-инвалид, провели в цистерне более шести часов.

Читайте такжеЕС поможет Португалии в борьбе с лесными пожарами

«Если бы не это, то мы бы все умерли», — сказал один из выживших.

В Португалии 19 июня объявили трехдневный траур по жертвам природных пожаров. По предварительным данным, в результате бедствия погибли 62 человека.