Папа Римский молится за то, чтобы женское достоинство уважалось больше

Папа Римский Бенедикт XVI по случаю Международного женского дня заявил, что молится за то, чтобы "женское достоинство уважалось в большей степени".

"Сегодняшняя дата побуждает нас задуматься о положении женщин и продолжать делать все необходимое для того, чтобы повсюду каждая женщина могла жить и в полной мере проявлять свои способности, пользуясь всесторонним уважением", - сказал он по окончании традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане.

Понтифик в воскресенье также официально объявил о сроках своей поездки в Святую Землю.

"С восьмого по 15 мая я совершу паломничество в Святую Землю для того, чтобы испросить у Господа, посетив места, освященные его земным пребыванием, драгоценный дар единства и мира на Ближнем Востоке и для всего человечества", - сказал он.

Официальная программа поездки пока не распространялась, однако предполагается, что Папа побывает в Иордании и Израиле, где посетит Иерусалим, Вифлеем и Назарет.

РИА "Новости"