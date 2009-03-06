ЕС обеспокоен заявлением Путина и обыском в Нафтогазе

Председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу выразил опасения по поводу последнего заявления премьер-министра России Владимира Путина о возможном прекращении поставок газа как украинским, так и европейским потребителям в связи с действиями силовых ведомств в НАК "Нефтегаз Украины", передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на Reuters.

"Мы очень обеспокоены последними новостями с Украины и комментариями российского премьер-министра", - заявил глава Еврокомиссии в ходе пресс-конференции в Брюсселе, состоявшейся после встречи Ж. М. Баррозу с премьер-министром Болгарии Сергеем Станишевым. При этом Ж.М.Баррозу добавил, что отношения ЕС с Украиной и Россией могут ухудшиться в случае прекращения поставок российского газа в Европу, как в начале текущего года.