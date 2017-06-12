Facebook пополнил список лайков радужным флагом ЛГБТ-сообщества

В Facebook приняли решение поддержать ЛГБТ-сообщество по всему миру и добавили в список реакций на пост радужный флаг. Эта реакция будет доступна пользователям ровно месяц, когда мир готовится отпраздновать Месяц прайда, пишет Metro. Эта реакция не будет появляться автоматически, для того, чтобы она отображалась в списке, необходимо лайкнуть страницу facebook.com/LGBTQ/.

Читайте такжеПосле инаугурации Трампа с сайта Белого дома исчез раздел о поддержке ЛГБТ"Мы считаем, что создаем платформу, которая поддерживает все общины. Таким образом, мы отмечаем любовь и разнообразие этих прайдов, давая вам специальную реакцию для использования во время прайдов", - рассказали в Facebook.

В то же время журналиcты отметили, что новая реакция активно используется и для троллинга. В частности, под каждым постом американского судьи Роя Мура, который известен своими гомофобными взглядами, появляются сотни подобных реакций.

Ранее Facebook добавил временную реакцию на День Матери - список реакций пополнил цветок.

Радужный флаг, который создал Гилберт Бейкер в 1978 году используется как знак ЛГБТ-сообщества.