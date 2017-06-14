В Лондоне из-за пожара госпитализировали 64 человека, 20 - в критическом состоянии

В результате масштабного пожара в многоэтажном здании в больницы Лондона доставлены 64 человека, 20 из них находятся в критическом состоянии. Об этом сообщает медицинская служба Лондона в Twitter.

"После утреннего инцидента с пожаром в многоэтажке Grenfell Tower на западе Лондона мы оказываем медицинскую помощь, и доставили 64 пациента в шесть больниц Лондона, 20 пациентов находятся сейчас в критическом состоянии", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, в полиции Лондона пока подтверждают смерть шести человек в результате пожара в многоэтажке.

Предполагается, что в момент возгорания в 120 квартирах 24-этажного дома Grenfell Tower находились до 600 человек. Пока неизвестно, скольким людям удалось самостоятельно выбраться из горящего здания.