Теракты в парламенте и мавзолее Ирана: СМИ сообщили о третьей группе боевиков, готовящейся к атакам
В Иране успели арестовать третью группу террористов, которая готовилась к нападению.
В Иране была арестована группа террористов, которые готовили еще одно нападение.
Две другие группы совершили теракты в здании парламента Ирана и у мавзолея имама Хомейни в пригороде Тегерана, сообщает Meduza.
«Участники третьей группы были задержаны до того, как успели совершить нападение», - сообщило иранское государственное телевидение со ссылкой на разведку.
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Как сообщал УНИАН, вооруженные люди открыли огонь в здании парламента Ирана и в мавзолее аятоллы Хомейни в столице страны Тегеране. По словам одних очевидцев, парламент атаковали трое - один был вооружен пистолетом, двое - автоматами Калашникова.
Между тем один из депутатов рассказал местным СМИ, что нападавших было четверо.
Также сообщалось, что в результате атаки погибли 7 человек, число пострадавших может достигать до 13 человек, еще 4 человека взяты в заложники. Число жертв может быть значительно больше. Местные СМИ сообщают о подрыве двух смертников в мавзолее и парламенте.