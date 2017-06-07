Теракты в парламенте и мавзолее Ирана: СМИ сообщили о третьей группе боевиков, готовящейся к атакам

В Иране была арестована группа террористов, которые готовили еще одно нападение.

Две другие группы совершили теракты в здании парламента Ирана и у мавзолея имама Хомейни в пригороде Тегерана, сообщает Meduza.

«Участники третьей группы были задержаны до того, как успели совершить нападение», - сообщило иранское государственное телевидение со ссылкой на разведку.

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Как сообщал УНИАН, вооруженные люди открыли огонь в здании парламента Ирана и в мавзолее аятоллы Хомейни в столице страны Тегеране. По словам одних очевидцев, парламент атаковали трое - один был вооружен пистолетом, двое - автоматами Калашникова.

Между тем один из депутатов рассказал местным СМИ, что нападавших было четверо.

Также сообщалось, что в результате атаки погибли 7 человек, число пострадавших может достигать до 13 человек, еще 4 человека взяты в заложники. Число жертв может быть значительно больше. Местные СМИ сообщают о подрыве двух смертников в мавзолее и парламенте.