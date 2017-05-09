В России суд постановил удалить резонансный фильм "Он вам не Димон"

Судья Люблинского районного суда Москвы Марина Васина поддержала иск миллиардера Алишера Усманова к политику Алексею Навальному. Суд, в частности, постановил удалить фильм-расследование «Он вам не Димон» c YouTube и опровергнуть сведения, порочащие Усманова, как сообщает "Медуза".

Кроме того, по решению суда должен быть удален сайт, где размещено расследование «Он вам не Димон», хотя Усманову там посвящена только одна глава. В ней говорится, что Усманов подарил усадьбу на Рублевке фонду, подконтрольному однокурсникам Медведева.

Навальный также должен удалить из своего блога пост, где говорится, что Усманов дал взятку вице-премьеру Игорю Шувалову, а также обвинения Усманова в цензуре в «Коммерсанте».

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В ходе судебного разбирательства судья отказалась вызывать свидетелей и запрашивать данные Росреестра. Навальный просил вызвать в качестве свидетеля премьер-министра Дмитрия Медведева, которому, как утверждалось в расследовании Фонда борьбы с коррупцией, Усманов подарил особняк на Рублевке.

Судья также не вызвала руководителей компаний, через которые, по утверждению Навального, происходила передача имущества. Помимо этого судья запретила видеосъемку и трансляцию процесса, хотя за это выступали обе стороны.

Усманов не принимал участия в процессе, его интересы представляла группа адвокатов во главе с Генрихом Падвой.

Усманов подал иск к Навальному через месяц после публикации расследования «Он вам не Димон» о Медведеве. Этот процесс стал единственным формальным разбирательством по сведениям, представленным в расследовании. Запросы Навального и депутатов Госдумы в следственные органы пока остаются без ответа.

Одновременно с рассмотрением иска Усманов и Навальный обменялись видеообращениями на YouTube. Усманов назвал Навального лузером и настоящим уголовником. Навальный в ответ предложил Усманову провести публичные дебаты, но миллиардер отказался.