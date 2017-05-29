"Необычное сочетание": в Турции устроили показ вышиванок с хиджабами (фото)
17:03, 29 мая 2017Мир
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На подиум модели выходили в вышиванках дизайнера Оксаны Полонец.
Показ вышиванок з хиджабами / Facebook
В Турции устроили необычный показ украинских вышиванок. Кроме платьев с украинским орнаментом, модели имели традиционный турецкий головной убор – хиджаб.
Об этом сообщили в Посольстве Украины в Турции.
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На подиум модели выходили в вышиванках дизайнера Оксаны Полонец.
"Вышиванки не только для украинцев, но и для ценителей эксклюзива среди иностранцев. Модный показ вышиванок вызвал большой интерес в Турции", – говорится в сообщении пресс-службы.
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