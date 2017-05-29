В России из-за угрозы прорыва дамбы эвакуируют более 60 тысяч жителей (фото, видео)

В Ставропольском крае РФ эвакуируют жителей семи населенных пунктов из-за увеличения сброса воды на Отказненском водохранилище.Об этом сообщает РИА Новости.

Власть приняла такое решение после уточнения прогноза наполнения водохранилища и облета пострадавших от паводка территорий.

По словам губернатора, приток воды не снижается. Уже полностью подготовлены пункты временного размещения и транспорт, эвакуированные населенные пункты останутся под охраной полиции.

В то же время Медуза со ссылкой на губернатора Ставропольского края сообщает, что эвакуируют более 60 тысяч жителей.

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Об эвакуации жителей восточных районов Ставрополья стало известно в субботу. Увеличение сброса воды необходимо для исключения возможности прорыва дамбы, что повлекло затопление территории с населением более 40 тысяч человек. Уровень поступления воды в Отказненском водохранилище более чем в шесть раз превысил среднегодовой.

Как сообщал УНИАН, ранее более 150 человек погибли из-за наводнения на Шри-Ланке.