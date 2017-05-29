Президент Филиппин обратился к повстанцам для совместной борьбы с ИГ

Филиппинский президент Родриго Дутерте выступил с обращением к оппозиционным его правительственные мусульманских сепаратистов и повстанцев-маоистов.

Он призвал их поддержать власть в борьбе с боевиками, связанными с радикальным "Исламским государством" (ИГ), передает Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.

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По словам президента Филиппин, идея такого союза поступила от одного из лидеров сепаратистских группировок. "Вы будете работать как солдаты - за ту же плату, с такими же привилегиями, я построю жилье для вас в определенных районах", - заявил Дутерте.

Предложение глава государства сделал, в частности, "Исламскому освободительному фронту моро", "Национальному освободительному фронту моро" и маоистской "Новой народной армии".

Напомним, что в боях между подразделениями вооруженных сил Филиппин и отрядами исламистов, которые продолжаются с 24 мая на острове Минданао, погибли уже около ста человек. Среди жертв противостояния - по меньшей мере 18 гражданских, 13 военных и четверо полицейских. Бои идут за город Марави с населением в 200 тысяч жителей, которое несколько дней назад захватили отряды близкого к террористической организации "Исламское государство" (ИГ) исламистской группировки "Абу Саяф".