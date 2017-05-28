Япония готовит санкции против Северной Кореи

14:17, 28 мая 2017
Мир
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Япония намерена убедить СБ ООН принять новые санкции в отношении КНДР и ждет поддержки от России и Китая.

Иллюстрация REUTERS

Правительство Японии готовит пакет собственных санкций против Северной Кореи за проведение Пхеньяном пуска баллистических ракет. Об этом со ссылкой на японскую телекомпанию NHK сообщает РБК-Украина.

Япония намерена убедить Совет Безопасности ООН принять новые санкции в отношении КНДР, поэтому она ждет поддержки от России и Китая. В Токио подчеркнули, что РФ и КНР, в отличие от США, придерживаются позиции дипломатического диалога.

Именно поэтому Япония приступила к рассмотрению введения собственных санкций против Северной Кореи.

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Напомним, накануне северокорейский лидер Ким Чен Ын призвал запустить массовое производство системы ПВО.

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Теги: #Ким Чен Ын#санкции Японии против КНДР