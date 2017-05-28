Япония готовит санкции против Северной Кореи

Правительство Японии готовит пакет собственных санкций против Северной Кореи за проведение Пхеньяном пуска баллистических ракет. Об этом со ссылкой на японскую телекомпанию NHK сообщает РБК-Украина.

Япония намерена убедить Совет Безопасности ООН принять новые санкции в отношении КНДР, поэтому она ждет поддержки от России и Китая. В Токио подчеркнули, что РФ и КНР, в отличие от США, придерживаются позиции дипломатического диалога.

Именно поэтому Япония приступила к рассмотрению введения собственных санкций против Северной Кореи.

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Напомним, накануне северокорейский лидер Ким Чен Ын призвал запустить массовое производство системы ПВО.