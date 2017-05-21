В Китае за несколько лет убили или посадили от 18 до 20 агентов ЦРУ - СМИ

В Китае за последние два года в Китае были казнены или отправлены за решетку от 18 до 20 оперативных сотрудников ЦРУ. Об этом пишет New York Times.

"Китайцы убили или посадили от 18 до 20 агентов ЦРУ, по словам двух бывших высокопоставленных американских чиновников, они эффективно разрушают сеть, на построение которой потребовались годы", - пишет издание.

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Сотрудники ЦРУ начали исчезать в начале 2011 года. Как минимум, один был застрелен на глазах у своих коллег во дворе государственного здания.

В ЦРУ пока никак не прокомментировали такую информацию.

Как сообщал УНИАН ранее, президент США Дональд Трамп сообщил главе МИД РФ Сергею Лаврову и послу России в Вашингтоне Сергею Кисляку секретную информацию в ходе переговоров в Белом доме на прошлой неделе.