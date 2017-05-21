В США пассажирский самолет столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
02:34, 21 мая 2017Мир
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Грузовик после столкновения перевернулся.
Иллюстрация / REUTERS
В США пассажирский самолет столкнулся с небольшой грузовой машиной в субботу после приземления. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление службы пожарной охраны города.
Инцидент произошел в аэропорту Лос-Анджелеса (штат Калифорния). Пострадали шесть человек.
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Грузовик после столкновения перевернулся. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
Как сообщал УНИАН ранее, реактивный пассажирский самолет Learjet 35 потерпел крушение в штате Нью-Джерси во время захода на посадку в аэропорт, в результате чего погибли по меньшей мере двое членов экипажа.
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