В США пассажирский самолет столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

В США пассажирский самолет столкнулся с небольшой грузовой машиной в субботу после приземления. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление службы пожарной охраны города.

Инцидент произошел в аэропорту Лос-Анджелеса (штат Калифорния). Пострадали шесть человек.

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Грузовик после столкновения перевернулся. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Как сообщал УНИАН ранее, реактивный пассажирский самолет Learjet 35 потерпел крушение в штате Нью-Джерси во время захода на посадку в аэропорт, в результате чего погибли по меньшей мере двое членов экипажа.