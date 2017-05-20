В Италии вакцинация дошкольников стала обязательной

Власти Италии решили сделать обязательными прививки от 12 самых распространенных болезней для детей дошкольного возраста.

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Теперь все дети, не имеющие противопоказаний, будут проходить обязательную вакцинацию, до того как отправятся в школу.

В случае, если шестилетний ребенок не будет привит, родителей обяжут выплатить штраф, сообщает Русская служба Би-би-си.

В числе обязательных прививок: вакцинация от полиомиелита, дифтерии, столбняка, гепатита Б, гемофильной инфекции, менингита, кори, свинки, краснухи, коклюша и ветрянки.

Заболеваемость корью среди детей в Италии в этом году резко выросла: за первые месяцы 2017 года было зарегистрировано в три раза больше случаев заболевания корью, чем за весь 2016 год.

За последние годы число привитых от кори детей двухлетнего возраста опустилось ниже 80%, тогда как раньше превышало 90%. Согласно рекомендации ВОЗ, в стране вакцинацию от кори должны проходить не менее 95% детей в возрасте двух лет.

Премьер страны Паоло Джентилони заявил, что число детей, проходящих вакцинацию, снизилось из-за распространения "антинаучных взглядов".

В последние годы в Италии популярностью среди молодых родителей пользуются теории о вреде вакцинации и рисках, с ней связанных.

Особой популярностью пользовались предположения, высказанные еще в 1998 году британским врачом Эндрю Уэйкфилдом, о предполагаемой связи между вакцинацией от кори и аутизмом.

Уэйкфилд утверждал, что стандартная прививка от кори, краснухи и свинки может вызывать у детей тяжелое расстройство - аутизм.

И хотя публикация Уэйкфилда была позже отозвана из журанала Lancet, поскольку автор был уличен в подтасовке данных, однако представления о том, что вакцинация может способствовать развитию ряда болезней у детей по-прежнему популярны во многих странах.