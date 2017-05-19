Цукерберг показал, как отреагировал на новость о зачислении в Гарвард и сообщил о возвращении в колледж (видео)

Основатель Facebook Марк Цукерберг опубликовал на своей странице видео, на котором снят момент, когда он узнал, что поступил в Гарвард.

Видео снял отец Цукерберга – Эдвард. При этом Цукерберг отметил, что на следующей неделе вернется к занятиям, чтобы все таки получить научную степень.

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В комментариях под видео, Цукерберг пояснил, что его мама не верила в окончание колледжа сыном, а младшая сестра залючила пари с Марком, что она скорее завершит обучение.

«Это определенно не мой план. Хотя до того, как я пошел в колледж, моя мама сказала мне, что я брошу, и моя младшая сестра заключила пари со мной, что она закончит колледж раньше меня. Держу пари, я получу ученую степень. Теперь я предполагаю, что цикл завершен», - написал в комментариях Цукерберг.