ЕС призвал власти Венесуэлы остановить протесты путем проведения выборов
По крайней мере 39 человек погибли с апреля в беспорядках в Венесуэле, в числе которых протестующие, сторонники правительства, свидетели и правоохранители.
Министры иностранных дел Европейского Союза призвали венесуэльскую власть провести выборы и освободить политических заключенных, чтобы положить конец шеститижневим демонстрациям против президента Николаса Мадуро, в ходе которых погибли десятки людей.
Как сообщает агентство Reuters, в наиболее откровенной реакции ЕС относительно событий в Венесуэле, министры сказали, что 10 месяцев усилий по урегулированию кризиса были «застойными» и выборы являются выходом из ситуации.
«Насилие и применение силы не решит проблему кризиса», – говорится в заявлении.
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Пока не было никакого непосредственного ответа от Министерства информации в Каракасе на просьбу предоставить комментарий относительно протестов, отмечает агентство.
По крайней мере 39 человек погибли с апреля в беспорядках в Венесуэле, в числе которых протестующие, сторонники правительства, свидетели и правоохранители. Также сотни человек пострадали и были арестованы.
Европейский союз призвал к «созданию календаря выборов, чтобы народ ... смог выразить свою волю демократическим путем», заявили министры.
ЕС также призвал к «освобождению заключенных политических оппонентов», после того, как Мадуро отправил в тюрьму ведущих деятелей оппозиции.