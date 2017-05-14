Белый дом заявил о падении ракеты КНДР рядом с Россией - СМИ

Ракета, запущенная КНДР, упала в непосредственной близости от России, в 96,5 километра от Владивостока, сообщает РБК со ссылкой на заявление Белого дома.

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"Россия вряд ли будет довольна последним пуском ракеты КНДР, поскольку она приземлилась в непосредственной близости к ее границам", - сообщает администрация американского президента на своем официальном сайте.

​"Учитывая, что ракета упала так близко к российской территории, по сути, ближе к России, чем к Японии, президент (США Дональд Трамп) не может представить, что Россия довольна (запуском)", - говорится в заявлении.

Белый дом отметил, что Трамп проинформирован о проведении очередного ракетного испытания Северной Кореей. Вашингтон призывал мировое сообщество ввести более жесткие санкции против КНДР, назвав ее действия провокацией.

По данным источника, на которые ссылается CNN, ракета упала в воду в 60 милях (96,5 километра) от Владивостока.