Трамп готов встретиться с Ким Чен Ыном при определенных условиях

Президент США Дональд Трам готов к встрече с лидером КНДР Ким Чени Ыном. Об этом заявили в Администрации президента.Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на дипломатические источники.

Однако, отмечается, что Трамп готов встретиться с Ким Чен Ыном только, если КНДР откажется от ядерных и ракетных программ.

"Встреча с Ким Чен Ыном является одним из предложений, которые возникли в ходе переговоров Соединенных Штатов с китайскими официальными лицами о том, как решить проблему с северокорейской ядерной программой", - говорится в сообщении.

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Также, в администрации Трампа заявили, что Вашингтон не будет прибегать к военным действиям и обеспечит гарантию безопасности для режима Ким Чен Ына, если в Северной Корее прекратят разработку вооружений.

Однако США рассматривают все варианты, вплоть до военного удара, для того, чтобы сдержать ядерные амбиции КНДР.

Как сообщал УНИАН ранее, в США Палата представителей одобрила законопроект об ужесточении санкций против КНДР.

Законопроект касается судостроительной отрасли Северной Кореи и компании, которые ведут бизнес с изолированной экономикой. За проект проголосовали 419 членов Палаты представителей. Как пишет издание, законопроект должен стать сигналом для Северной Кореи.