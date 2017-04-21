Совбез ООН предупредил КНДР о возможном введении новых санкций

Совет безопасности ООН 20 апреля резко осудил Северную Корею за последние испытания баллистических ракет, отметив возможность введения новых санкций против Пхеньяна за «чрезвычайно дестабилизационное поведение».

Как передает «Радио Свобода», в единогласно принятом заявлении Совбеза содержится требование «не проводить последующих ядерных испытаний», поскольку это очень усиливает напряжение в регионе и за его пределами.

В ООН отмечают возможность введения дальнейших важных мероприятий, в частности санкций, для остановки ракетных испытаний Северной Кореи.

«Если мы будем вынуждены начать рассматривать санкции или иные действия, мы это сделаем», – сказала репортерам посол США при ООН Никки Хейли.

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Проект заявления, разработанный США, был согласован после настояний России добавить одну фразу.

19 апреля Москва заблокировала в ООН предварительное заявление с осуждением последних ракетных испытаний Северной Кореи. Россия стала единственной из 15 стран-членов Совета безопасности, которая выступила против проекта заявления, что является лишь декларативным документом. Ближайший союзник Пхеньяна, Пекин, поддержал заявление. По словам дипломатов, Москва считала недостаточным пожелания решения конфликта «мирным, дипломатическим путем», потребовав включить туда словосочетание «посредством диалога».

28 апреля Совет Безопасности проведет специальное заседание, посвященное северокорейской ядерной программе. Оно пройдет под председательством госсекретаря США Рекса Тиллерсона, с отчетом выступит генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. На заседание приглашены министры иностранных дел стран-членов Совета безопасности ООН.