Дипломатическая неожиданность в ООН: РФ заблокировала осуждение ракетных испытаний КНДР

Попытка Совета Безопасности ООН принять заявление, что осуждало бы последние ракетные испытания КНДР и серьезно предостерегала бы коммунистическое руководство страны от дальнейших пусков ракет, провалилось из-за вето России.

Как передает DW, вечером в среду, 19 апреля, российский представитель в Совбезе ООН высказался против предложенного текста заявления. По данным дипломатов, Москва настаивала на включении в текст слов, которые бы подчеркивали необходимость урегулирования конфликта с КНДР путем диалога.

Зато в предложенном США варианте текста заявления речь шла только о "чрезвычайной обеспокоенности" членов Совбеза ООН за поведение Пхеньяна, что "крайне дестабилизирует" ситуацию в регионе. Кроме того, отклоненный РФ текст содержал также предостережение, что международное сообщество будет прибегать и к "следующим серьезным мерам" в отношении КНДР. Также предложение США призвало руководство Северной Кореи не проводить больше никаких испытаний ядерного оружия.

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Многие дипломаты заявили журналистам на условиях анонимности, что такой шаг РФ оказался полной неожиданностью, ведь давний союзник КНДР - Китай - планировал поддержать этот текст заявления.

Представительница США при ООН Никки Хейли отметила, что целью отклоненного документа было избежать дальнейшей эскалации конфликта на Корейском полуострове. По ее словам, важно продемонстрировать Северной Корее, что США не намерены "спровоцировать конфликт", поэтому руководству КНДР следует прекратить попытки "навязать его".

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с призывом "сделать все", чтобы убедиться, что ракетная и ядерная программа КНДР не представляет угрозы для международного сообщества". На этом фоне он призвал такие страны, как Китай, США, Япония, Южная Корея и Россия, прилагать больше усилий, чтобы предотвратить дальнейшее вооружение КНДР.