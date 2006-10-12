Разбившийся на Манхэттене самолет принадлежал игроку New York Yankees

Самолет, врезавшийся в 50-этажное жилое здание на Манхэттене в среду, был зарегистрирован на подающего бейсбольной команды New York Yankees.

Как стало известно телекомпании CNN, паспорт 34-летнего Кори Лайдла (Cory Lidle) был обнаружен на месте падения обломков самолета.

Скорее всего, Лайдл находился на борту разбившегося самолета и лично упралял им. Полиция Нью-Йорка пока подтверждает гибель двух человек, их личности еще не установлены. По данным некоторых СМИ, всего в результате инцидента погибли четверо: двое в самолете и двое в здании.

Напомним, небольшой самолет врезался в 50-этажный жилой небоскреб на 72-й улице Манхэттена около 14:45 по местному времени. По предварительным данным, крушение не было терактом, авария произошла в условиях плохой видимости.

В результате инцидента в небоскребе возник пожар. Полиция оцепила несколько кварталов вокруг места происшествия, чтобы следователи и эксперты смогли собрать останки погибших и части разрушенного самолета.

Лента.ру